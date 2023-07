Marcela pred pár dňami prijala pozvanie na rozhovor do Markízy a pri tejto príležitosti jej splnili sen. Zobrali ju do maskérne, ohákli ju do kostýmu a sexica si to zamierila do vynoveného štúdia Televíznych novín, kde si vyskúšala úlohu moderátorky. Pripravili jej vtipný text do čítačky a Marcela išla na vec. Jej výkon však viacerí vôbec neocenili.



Tomáš a Marcela na prvej spoločnej fotke, ktorú uverejnili na Instagrame. Zdroj: Instagram/dolniackam

"Afekt level milión. Rozumiem, že je to recesia, ale napriek tomu celé zle,” ozývali sa ľudia. Kritika sa stupňovala. „Možno na kamere vyzerá dobre, ale rozprávať nevie. Veľmi vidno, že to číta. Zasekáva sa a taktiež škúli pri čítaní, príliš sa hýbe a jej prejav pôsobí veľmi neprofesionálne. Nie nadarmo sa takéto veci študujú na vysokých školách,” zaznelo v komentári. „Pôsobila na mňa, akoby sedela v krčme,” kopili sa komentáre. „Dúfala som, že v niektorých ľuďoch je toľko inteligencie, že pochopia, že toto nemalo okolo vážnosti ani na sekundu ísť, ale nič to, každý sme nejaký,” odkázala im Marcela.



