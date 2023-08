Petrana sa rozhodla podľa jej slov „konečne“ vyjadriť k vzťahu s Tomášom. Na svojom ex však nenechala nitku suchú. Čo si o týchto nelichotivých detailoch myslia Tomáš a Marcela? „Je mi to nepríjemné a som prekvapený, vytiahla to z ničoho nič, asi potrebuje zaujať. Ona si však neuvedomuje, že ja som doteraz nič zlé na ňu nepovedal,“ povedal Markíze Tomáš.

Petrana sa rozhodla prehovoriť. Na adresu svojho ex sa nevyjadrila práve lichotivo. Zdroj: TV Markíza

Na Petraninu kritiku reagovala aj Marcela: „V prvom rade ma prekvapilo, že zhruba po troch mesiacoch má potrebu sa nejakým spôsobom vyjadrovať k Tomášovi a ich súkromiu, už len že ho vôbec vyťahuje. Veľmi ma hnevá, že ponižuje môjho priateľa a sú tam veci, ktoré sú vytrhnuté z kontextu. Mne to už pripadá, akoby nemala čím zaujať, mám zdroj, ktorý mi povedal, že má nejakého manažéra – a mám taký pocit, že ju do toho tlačí, pretože Petrana už po šou nemá čím zaujať, tým, že nie je s Tomášom. A čo sa týka ľudskej stránky, nepripadá mi fér, že človeka, o ktorom tvrdila, že ho ľúbi, ide verejne ponižovať. Veľmi sa mi páči na Tomášovi aj to, že napriek tomu, že má čo povedať – a myslím si, že by jej to dosť zničili kariéru – tak napriek tomu je ticho a drží si svoju tvár,“ dodala Maca.

