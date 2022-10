Laiferová bola susedou Braňa Hronca. Ich rodiny sa navzájom navštevovali aj počas Vianoc. „

Som mu vďačná za veľa vecí. Veľmi som si ho vážila. Je to veľká strata. V poslednom čase už nebol zdravý. Správa o jeho úmrtí ma veľmi zobrala, ochromilo ma to na niekoľko hodín,” prezradila nám Laiferová, keď sme ju v deň jeho úmrtia stretli v spoločnosti.

Marcela Laiferová Zdroj: facebook/noromeszaros

„Na jeho počesť mám na sebe čierne šaty. Doteraz si pamätám, keď som bola raz chorá a v nemocnici, Braňo ma chodil navštevovať. Jeho manželka Judita obetovala kariéru, aby sa venovala rodine a viedla ich hotel. Čestne sa o neho veľmi starala a pomáhala mu. Bol už umiestnený v domove seniorov, keďže potreboval 24-hodinovú starostlivosť,” povedala nám s tým, že naposledy sa videli na jar tohto roku na divadelnej premiére.

Ako sa nám podarilo zistiť z iného zdroja z jeho okolia, hudobník mal trpieť na Alzheimerovu chorobu. Laiferovej syn mal dokonca zvláštnu predtuchu. „Môj syn mi ráno povedal, že mami, ráno som sa zobudil a prvé, čo mi prišlo na um, bol Braňo. Len tak. A on bol vlastne už mŕtvy. Tu je vidieť to prepojenie a že nám bol naozaj blízky. Tie sily fungujú,” dodala so smútkom.