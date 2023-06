Na krst dorazili všetci Kopytovci – Henrich Plátek aj Ľudovít Mravec Jakubove a Sáva Popovič. Zablahoželať Marcelovi prišli Beáta Dubasová, Zuzana Vačková, Oliver Andrásy či politici Fero Mikloško a Juraj Droba. Krstilo sa tabakom, ktorý fajčil Jaro Filip. K legendárnemu hudobníkovi mali blízky vzťah Kopytovci aj Marcel Nemec, ktorý mu istý čas robil manažéra.

Prišla aj Zuzana Vačková. Zdroj: MATEJ KALINA

Kopytovec Marcel si však aktuálne opäť prechádza ťažkým obdobím, keď mu zistili rakovinu pečene. „Bola mi diagnostikovaná vážna choroba pred viac ako rokom, ona nezmizne, budem ju mať do konca života. Je to smrteľná choroba. Všetci tí noví votrelci, ktorí prídu, je bežné a normálne. Pri tejto chorobe sa to deje, ale tak, ako sme zlikvidovali tých predtým, zlikvidujeme aj týchto. Pre mňa je dôležité, že mám pokoj v duši, úsmev na tvári, že mám okolo seba ľudí, ktorých milujem a ktorí milujú mňa. Je to vidieť aj tu, v tejto spoločnosti, v podniku. Toľko tu cítiť lásky,” prezradil nám Nemec, ktorý sa v marci tešil, že sa vyliečil, no nedávno si znova vypočul zlé správy.

„Bol som na CT vyšetrení, ktoré pravidelne absolvujem a tam mi to zistili. Ale teším sa tak, ako som sa tešil v marci, lebo mi to predĺžilo život. Som na tejto zemi o 8 mesiacov dlhšie, a to je fantastické, nie som z toho smutný. Niektorí ľudia sú na tom horšie ako ja. Je dôležité, aby sa človek na začiatku ochorenia nastavil. Ak sa psychicky dobre nastavíte, čo sa mne podarilo, potom aj tie veci, ktoré sa dejú okolo, sú pozitívne. Jedna z nich je tá, že mám okolo seba výborných lekárov, starajú sa o mňa s láskou a to je niečo úžasné,” zveril sa nám.

„Aj dnes tu bola medzi nami moja doktorka, ktorá mi na začiatku nastavila hlavu. Keď som sa raz pokakal, zhrozil som sa a povedal som jej to a ona na to, že Marcel vy už nikdy nebudete normálny a ja som jej bol za to vďačný, lebo som si uvedomil, že to bude už len takto. Sú dve možnosti, buď sa položím, alebo sa s tým naučím žiť. Presne napríklad viem, že z Mlynskej doliny do centra, kde sú aké toalety, v ktorom hoteli,” pokračoval s tým, že do centra mesta chodieva za divadlom.

„Divadlo je jednou z mojich terapií, keby som to nemohol robiť, asi by som začal rozmýšľať, že čo ďalej. Som šťastný, že môžem fungovať na javisku, mám silu a energiu a môžem takto s kolegami hrať,” dodal.

