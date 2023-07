Marcel prijal pozvanie do Telerána pri príležitosti predstavenia ich nového CD Kopytovci Oslava života. „Kopytovci bola pre mňa nevypovedaná téma, pretože v tých 90. rokoch to bol istý fenomén, sám som z toho prekvapený. Túto tému Kopytovci som dokončil nielen týmto The Best Of CD, ale aj tým, že sme spravili dve nové skladby,” povedal Marcel. Kopytovcov preslávila hlavne pesnička ,Dojit”, čo je paródia na pesničku od MC Erika a Barbary Do It. Neurazil sa vtedy na nich MC Erik? „Naopak, my sme Erikovi zarobili na auto touto pesničkou. Teda tou paródiou. Keďže on je autor a tá pesnička sa začala hrávať niekoľkonásobne viac ako tá pôvodná a tantiémy sú jeho, tak sme mu zarobili na favorita. Takže… hneval by sa?” priznal Nemec so smiechom.

Kopytovci po štvrťstoročí zreinkarnovali svoj niekdajší hit Dojit. Zdroj: archív