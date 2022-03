V minulotýždňovej šou Čo ja viem prekvapili divákov dve veci. Brutálne vedomosti Malachovskej dcéry Kristíny Kocian a nejako mnoho vlasov na hlave Marcela Merčiaka.

Marcel Merčiak nikdy nemal veľa vlasov. Zdroj: RTVS

Že by mu začali zázračne rásť? „Marcel nemá nové vlasy. Je to maskérsky počin, nová maskérska technika. Nie sú to vlasy, ale špeciálny púder. Rieši to však len v Čo ja viem, nikde inde tento imidž nepoužíva,“ dozvedeli sme sa zo zdroja RTVS.

