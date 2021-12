Forgáč patrí medzi našich najlepších moderátorov a už roky je spätý s reláciou Inkognito či s komerčným rádiom. Nedávno moderoval aj Očkovaciu lotériu na RTVS. Aj keď nedal na sebe nič znať, počas prvej polky roka si prechádzal náročným obdobím. Ako sa nám ešte pred letom podarilo zistiť, v jeho manželstve to už dlho škrípalo a dvojica je pred rozvodom.

„Už 15 mesiacov sme od seba. Rozvádzame sa. Rozhodla sa tak manželka. Žiadne veci sa nedejú zo dňa na deň. Skrátka uzavrel sa nejaký životný príbeh a myslím si, že sme vzájomne naplnili svoje príbehy. Zatiaľ bývame každý v jednom dome a asi to aj tak ostane,” priznal nám v máji 2021 moderátor, ktorý napriek náročnej situácii všetko zvláda bravúrne. Hlavu do piesku nestrká.

Užíva si dvoch synov, ktoré má s Adrianou, ešte stále manželkou. „To, či podáme žiadosť o rozvod, v tejto chvíli neviem. Keď budem vedieť, poviem vám,“ vyjadril sa v júni. To, či sa medzičasom medzi nimi niečo zmenilo, vie len on sám, no nám prezradil, ako strávi Vianoce. „Budem aj pracovať. Dvadsiateho štvrtého ráno vysielam, potom budem s chalanmi doma. Pozrieme si Mrázika, zjeme šalát a rybu a potom si dáme darčeky,“ prezradil nám Forgáč svoje plány na Štedrý deň, pričom o manželke Adriane nepadlo ani slovo. Rodinka tak zrejme na Vianoce pokope nebude. Moderátor neskôr plánuje lyžovačku. „Chystám sa, ale až potom niekedy neskôr,“ dodal.