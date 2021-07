Informácia, že obľúbený rádiový spíker Marcel Forgáč (49) sa po 30 rokoch rozvádza, ľudí poriadne zaskočila. S manželkou už nejaký ten čas žijú oddelene, no len niekoľko metrov od seba. Napriek tomu, že v súkromí neprežíva najšťastnejšie obdobie, rozhodol sa aspoň na chvíľu starosti zahodiť za hlavu. So synmi odletel na dovolenku. Spoločnosť im však robil aj niekto iný.

Aj keď na sebe nedal Forgáč nič poznať, posledné mesiace prechádza ťažkým obdobím. „Už 15 mesiacov sme od seba. Rozvádzame sa. Rozhodla sa tak manželka. Žiadne veci sa nedejú zo dňa na deň. Skrátka uzavrel sa nejaký životný príbeh a myslím si, že sme vzájomne naplnili svoje príbehy. Zatiaľ bývame každý v jednom dome a asi to aj tak ostane,” priznal nám moderátor koncom mája. Po pár týždňoch nám však povedal, že ešte úplne nehádže flintu do žitu.

Marcel Forgáč žije so synmi v dome v Alžbetinom dvore. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

„Za nami je dlhá cesta, človek nad tým uvažuje. Ak by sa to podarilo opraviť, bolo by to fajn, ale nemyslím si, že sa to ešte dá. Ale neurobiť čím viac takýchto pokusov, by bolo hlúpe. Či sa dáme znova úplne dohromady - nie je to na programe dňa. Chceme normálne fungovať, každý deň sa starať o oboch synov,” prekvapil nás svojou úprimnosťou Marcel, ktorý uplynulý týždeň odletel za oddychom vyvetrať si hlavu. Manželka mu však spoločnosť rozhodne nerobila.

Za relaxom do Barcelony odletel so svojimi synmi Markom a Adamom. Neboli však sami. Na letisku sa stretli aj so spisovateľkou Evitou Twardzik a jej deťmi. Samozrejme, nič za tým nehľadajte. Blondínka je šťastne vydatá a s Marcelom sú dlhoroční vynikajúci kamaráti. Ako prvá prišla na letisko práve Evita s deťmi a niekoľko minút nato aj Marcel so synmi. Zvítali sa, poriešili, čo bolo treba a odleteli preč. A kde ostal spisovateľkin manžel Pawel? Ako sa nám tiež podarilo zistiť, slnečnú Barcelonu si nedal ujsť, ale on vyrazil skôr a rozhodol sa ísť autom. O vyjadrenie sme poprosili aj samotnú Evitu s Marcelom. “Nie je to naša prvá spoločná dovolenka, naše rodiny sú si blízke už dlhé roky, takže voľba bola aj pre toto leto jasná," napísali nám v rovnakých správach.