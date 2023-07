Forgáč už dlhšie riešil v súkromí vzťahové problémy. S manželkou Adrianou, s ktorou sa spoznali ešte počas vysokej školy na lyžiarskom zájazde, boli spolu dlhých 32 rokov. Spolu majú dvoch synov – Mareka a Adama. V roku 2020 však začali žiť oddelene. Ako sa nám ešte v máji 2021 podarilo zistiť, v jeho manželstve to škrípalo už dlhšie.

Moderátor Marcel Forgáč prichádza na súd. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Už vyše 15 mesiacov sme od seba. Rozvádzame sa,“ povedal nám vtedy a priznal aj to, na koho podnet sa tak stalo. „Rozhodla sa tak manželka,“ pokračoval. „Zatiaľ bývame každý v jednom dome a asi to aj tak ostane. Viete, my si nehádžeme smradľavé bomby cez plot a ani mŕtve mačky. Čas je mocný čarodej. Obaja sa snažíme čo najkorektnejšie pracovať na výchove synov,“ netajil sa vtedy moderátor.

Marcel Forgáč Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cf3U5fugBgx/

Odvtedy prešli presne dva roky a Marcel a Adriana sa rozhodli, že napokon pôjdu od seba aj papierovo, a tak sa vo štvrtok 6. júla postavili pred jeden z bratislavských súdov. Moderátor prišiel v dobrej nálade 15 minút pred začiatkom pojednávania. Stretol sa so svojou právničkou a spolu vošli do budovy. Adriana sa dostavila krátko po desiatej hodine. Obaja následne vošli do pojednávacej miestnosti, z ktorej vyšli zhruba po 25 minútach. Následne si vypočuli definitívny verdikt, že sú oficiálne rozvedení, vyšli von – obaja s úsmevmi na tvárach. Dvojica totiž mala podľa našich informácií už vopred všetko vyriešené, a tak jej pojednávanie malo celkom rýchly priebeh.

„Necítim nejaké zadosťučinenie, ani nejaké šťastie. Neviem, či je niekto šťastný z toho, keď sa mu rozpadla rodina, ale je to tak, ako to je a život beží ďalej. A život treba žiť,” povedal nám čerstvo rozvedený Forgáč. Ten vzápätí priznal, prečo sa rozhodli rozvádzať až po vyše troch rokoch od ich odlúčenia. „Boli sme od seba pomaly už štvrtý rok. Nechali sme veci akoby plávať, oddýchnuť, či sa nejakým spôsobom situácia upokojí, alebo sa zastabilizuje, a je to tak, ako to je a v tejto chvíli sme definitívne rozvedení. Spoločne sa staráme o deti. Synovia žijú u mňa, ale manželka, samozrejme, prispieva na starostlivosť,” pokračoval.

Zaujímalo nás, ako vychádza so svojou už ex Adrianou, keďže za sebou majú jedno z najdlhších manželstiev slovenského šoubiznisu. „Vzťah máme veľmi pragmatický, rodičovský. Snažíme sa veľmi vecne a racionálne riešiť veci,” prezradil. No a naskytá sa otázka, či si medzičasom, ako už žili oddelene, stihla jeho srdce získať nová známosť. „Myslíte, či som niekoho nestretol cestou na súd? (smiech) Uvidíme,” dodal tajomne.

Prečítajte si aj: