V roku 2019 sa po dvadsiatich rokoch rozvádzal Maroš Kramár a na súde po 40 rokoch rozviedli aj Heribanovcov. Najnovšie si tým prechádzajú aj manželia Forgáčovci, ktorí boli spolu dlhých 30 rokov. Marcel sa s manželkou Adrianou spoznal ešte počas vysokej školy. Zaľúbenci sa nakoniec vzali a dlho im to perfektne klapalo. Spolu s dvomi synmi, starším Markom a mladším Adamom, žili v krásnom dome v Miloslavove, len kúsok od Bratislavy. Ich navonok bezchybný vzťah však stroskotal.

„Už 15 mesiacov sme od seba. Rozvádzame sa,” potvrdil nám moderátor. „Rozhodla sa tak manželka. Žiadne veci sa nedejú zo dňa na deň. Skrátka sa uzavrel nejaký životný príbeh a myslím si, že sme vzájomne naplnili svoje príbehy. Zatiaľ bývame každý v jednom dome a asi to tak aj ostane. Viete, my si nehádžeme smradľavé bomby cez plot a ani mŕtve mačky. Čas je mocný čarodej. Obaja sa snažíme čo najkorektnejšie pracovať na výchove synov. Deti nie sú malé a mama neodišla do Štokholmu. Vlastne je cez ulicu, tak kedykoľvek môžu byť spolu. Obrazne to poviem, je v južnom krídle rodinného sídla,” vysvetlil Forgáč, ktorý nám priznal aj to, s kým ich synovia ostali bývať.

Reláciu Rozum v hrsti moderoval Marcel Forgáč spolu s Milanom Juniorom Zimnýkovalom. Zdroj: tv joj

„Manželka chcela, aby deti išli s ňou, no rozhodli sa, že nepôjdu. Deti sú celé dni so mnou. Je to ‚zaberák’. V podstate zo mňa spravila lepšieho človeka,” pokračoval moderátor. Nebýva však častým zvykom, že deti ostanú práve s otcom. „To, že deti so mnou ostali, sa nestalo len tak. Keby som bol nejaký odľud alebo zlý otec... Pokiaľ vy neinvestujete čas do vlastných detí, tak s vami nikdy neostanú, ak k nim nemáme vzťah,” otvoril sa nám Forgáč, ktorý to teraz nemá najľahšie. „Varím v tejto situácii vlastne každý deň, som celkom dobrý kuchár. Poznám deti veľmi dobre a zvládame to. Aj keď nie všetko bolo jednoduché, myslím, že sme to zvládli s gráciou. Viete čo, som na seba hrdý. Pečiem, varím, nakupujem,” pochválil sa pyšný otec. „Nikto nikam neodchádza. Sme stále 10 metrov od seba a pekne spolu vychádzame. Voči mojej manželke nepociťujem žiadnu zášť. Stále sa snažím, aby deti vedeli, že je to ich mama a že ich ľúbi,” dodal. Oslovili sme aj Adrianu Forgáčovú, no do konca uzávierky sa nevyjadrila.

