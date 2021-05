Nie je to tak dávno, keď si finančník Patrik Tkáč (47) vystrelil zo svojej manželky Ivety Tkáčovej (38), že sa domódila a jeho rady nepočúva. Prešlo pár týždňov a brunetka opäť „boduje”.

Manželka Patrika Tkáča Iveta je tanečníčka a hoci čoskoro oslávi okrúhlu 40-ku, figúru má ako nejaká dvadsiatka. Na sociálnej sieti sa v lete chváli fotkami v bikinách a do spoločnosti nosí väčšinou dráždivé kúsky tých najluxusnejších značiek. Módu má doslova v malíčku a zakaždým je nahodená od hlavy až po päty. No niekedy sa jej to vymkne spod kontroly.

Iveta Tkáčová Zdroj: archív

„Módne zločiny 2! Latino tréningy s úžasnou Martinou, množstvo zábavy a krásna choreografia, imidž je na nič a hlavne, že sme neprechladli,” napísala na Instagrame a zverejnila aj vtipnú fotku s kamoškou. Na nej pózuje doobliekaná asi ako nikdy. Iveta má na sebe krátke nohavice, mikinu a žltú kožušinovú vestu a na hlave turban. A to nie je všetko! Do tanečných sandálov si dala ponožky. Obliekli by ste sa takto aj vy?

