Manželia Adela a Viktor Vinczeovci tak ako každý rok zamierili do detského tábora Babylon, ktorého sú už pravidelnou súčasťou ako vedúci. Tentoraz to však bolo o niečom inom, pretože prvýkrát tam boli traja. Zobrali totiž so sebou aj ich milovaného chlapčeka, ktorého si pred mesiacmi osvojili.

Viktor Vincze má už roky veľmi blízky vzťah k detskému táboru s názvom Divadelný Babylon v Nitre, ktorý pravidelne navštevoval už ako dieťa. Dnes sa však z neho stal plnohodnotný vedúci a po svadbe s Adelou sa tento tábor stal aj jej súčasťou. Obaja sa zapájajú do detských hier, predstavení a decká si ich prítomnosť nevedia vynachváliť. Adela sa už premenila na orientálnu tanečnicu alebo sa s Viktorom zamaskovali za divé zvieratá z džungle a najnovšie sa zahrali aj na pirátov. Viktor tam dokonca robí aj ekologickú osvetu. Do tábora sa manželia pochopiteľne vybrali aj tento rok. Tentoraz to však malo pre nich úplne iný nádych. Už nešli dvaja, ale traja. Zobrali so sebou aj svojho milovaného chlapčeka, ktorého si koncom minulého roka osvojili a ešte stále prechádzajú adopčným procesom.

Manželia Vinczeovci išli do tábora prvýkrát v trojici. Zdroj: Instagram detskybabylon

„Máme za sebou rodinnú minidovolenku na Horehroní aj so zvyškom rodiny a v trojici sa chystáme k nám do tábora Detský Babylon, kde s Adelkou robíme dlhé roky vedúcich. Sami sme zvedaví, ako zvládneme kolektív 170 detí,” priznal Viktor Markíze ešte 13. júla. Bola to pre nich prvá veľká skúška, pretože ako vedúci sa museli naplno venovať ostatným deťom a do toho sa starať aj o ich chlapčeka. Túto skúšku však rozhodne zvládli na výbornú, o čom svedčia aj fotky, ktoré tábor pridával na Instagram.

Prečítajte si tiež: