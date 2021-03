Vincze je pomerne dosť aktívny na sociálnych sieťach. Neraz sa stalo, že Adelu ukázal na nelichotivých záberoch, napriek tomu, že ona sama s tým súhlasila. Nechýbali strapaté fotky bez mejkapu, kde moderátorka vyzerala ako tesne po prebudení, detailný záber výteru na covid test či video chodidiel ako nimi capká Viktora po ústach. Skrátka niekedy to Viktor skutočne preháňa a radšej by si mohol niektoré fotky nechať len do súkromného archívu.

Adela s manželom Viktorom. Zdroj: instagram

Najnovšie v ňom opäť zalovil, keďže svojim fanúšikom na Instagrame dal znova možnosť pýtať sa na všetko, čo ich zaujíma. A jedna z otázok alebo dotazov bolo to, aby ukázal fotku s Adelou, ktorú nikdy nikto ešte nevidel. No a Vincze zverejnil ich spoločný záber z istého plesu, kde boli obaja nahodení do gala. No, malo to jedne háčik. "Za túto fotku sa celkom slušne hanbíme," poznamenal Viktor. A čo bolo na spomínanej fotke hodné takej veľkej hanby? Vinczeová totiž na nej pózuje v obtiahnutej červenej večernej róbe, no bosá, s holými nohami, čo bolo riadne veľkým módnym prešľapom. Manžel Viktor jej totiž držal lodičky v ruke. Zrejme preto, ako to niekedy u žien býva, že ju tlačili topánky...