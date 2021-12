Príprava štedrej večere je pre niekoho veľmi dôležitou časťou Vianoc. No takí Vinczeovci nemusia vôbec riešiť, kto zabije kapra, či kto nachystá šalát. Na rozdiel od mnohých iných rodín, kde sa vyvára a pečie už niekoľko dní vopred, moderátori toto nepoznajú.

„My sme príživníci,” reagovala pohotovo Adela pre web markiza.sk. „Absolútni, profesionálni a dlhoroční,” pridal sa manžel Viktor. „Keď chcú moji rodičia, aby sme prišli, a keď chcú aj Vikiho rodičia, ja nemôžem všade chodiť pomáhať,” bránila sa moderátorka. „Nie, nie, nedá sa. Posledné roky to vychádza tak, že nepomáhame nikde. Už prídeme na hotové. U oboch. To je ten najlepší scenár,” smial sa Vincze. „Je to v jeden večer. My to obiehame,” dodala na záver Adela.