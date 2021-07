Manželov Adelu a Viktora Vinczeovcov by ste počas bežného dňa v meste takmer ani nespoznali. Hoci obaja sú naše televízne hviezdy, v súkromí sú to celkom obyčajní ľudia.

Adela a Viktor si vo štvrtok odbehli na obed do nákupného centra pri Dunaji. Za jedným stolom sa stretli so známymi, vychutnali si dobré jedlo, podebatovali a pobrali sa ďalej. Pri pohľade na nich by ste však ani nepovedali, že ide o naše televízne hviezdy. Adela mala na sebe pohodlné čierne nohavice, obyčajné tričko, plátenky a ruksak. Ani Viktor nevytŕčal z radu. Na sebe mal džínsy, tričko a retro ruksačik.

Viktor a Adela Vinczeovci Zdroj: Instagram.com/viktorvincze