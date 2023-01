Párik sa pred mesiacom dočkal vytúženého dieťatka. „Nemôžeme o ňom nič konkrétne prezradiť. Museli sme podpísať mlčanlivosť, že nemôžeme prezradiť jeho vek, meno, pohlavie ani to, odkiaľ je. Dieťa nám ešte oficiálne nie je pridelené, preto je to veľmi citlivé,“ prezradila nám Vinczeová.

Manželia Adela a Viktor Vinczeovci sa dočkali dieťatka z adopcie. Na snímke je Adela Vinczeová. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

„Skúšobná lehota trvá niekoľko mesiacov, musia sa tam udiať ešte zákonné veci. Robí sa to postupne. Keby sme si to dieťa mali zobrať, až keby bolo oficiálne „štemplovo“ naše, tak by sme čakali možno aj trištvrte roka. Našťastie postupy na Slovensku sú také, že dieťa si môžeme vziať akoby na dlhodobý návštevný pobyt, aby si zvykalo na rodičov. Lebo čím skôr je u rodičov, tým skôr si dokáže vytvoriť puto,“ vysvetlila nám Adela, ktorá na Instagrame poďakovala všetkým ľuďom, ktorí ju zahrnuli gratulačnými správami.

,,Kamoši, nič nestíham. Ďakujem za všetky krásne správy," odkázala Adela fanúšikom. A pod príspevkom sa ozvala jedna jej fanúšička, ktorá nedávno prežívala presne to, čo teraz manželia Vinczeovci. ,,Prežívam to s vami (úsmev). Úplne si spomínam na všetko. Na prvý telefonát, že tu je dieťa, na návštevny pobyt, na prvý súd... Och a teraz nás čaká posledný a naše dieťa je naše. Strašne vám to prajeme a vieme, aké to je. Ivo ( vozičkár) a Eva," napísala jej.