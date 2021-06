Adela a Viktor sú známi tým, že darčeky neuznávajú a ani oslavy. A tak aj bolo v deň ich výročia sobáša. „Životy iných často kadejako posudzujeme, lebo sa potom cítime lepšie. Sama to poznám a mrzí ma, keď k tomu skĺznem. Ale odkedy som s týmto pánom, tak nemávam potrebu sa na úkor niekoho cítiť lepšie. Dosť mi je dobre. Ďakujem aj všetkým mojim úžasným bývalým partnerom za to, že som mohla pri nich rásť a učiť sa. Aby som si potom pritiahla do života Viktora Vinczeho. Dobre som si to zariadila,” zverila sa Adela v deň výročia svadby.

9. jún 2017: Vincze zverejnil záber, kedy sa iba v kruhu blízkej rodiny zosobášil s Adelou Vinczeovou. Zdroj: instagram V. V.

Viktor bol otvorenejší, keď sa pochválil aj fotkou, ako ho strávili. Romantiku vo dvojici však nečakajte. Manželia oslávili výročie v spoločnosti kolegov Zuzany Kovačič Hanzelovej a Michala Kovačiča. Tí ich pohostili u seba doma dobrou večerou. "Na výročnej večeri. Oni (manželia Kovačičovci, pozn. red.) majú výročie o tri týždne. Bol to dobrý ročník," napísal Vincze k fotke, ako stolujú.

