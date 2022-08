Neporušili tradíciu! Aj tento rok si manželia Vinczeovci vyrazili na potulky naším krásnym Slovenskom. Spoločnosť im opäť robia moderátor Bruno Ciberej a hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová. „Lepšie ako byť best of je byť best off,” napísala Adela k fotke.

VIKTOR VINCZE a ADELA VINCZEOVÁ Zdroj: INSTAGRAM/VIKTORVINCZE

Moderátorka si užíva sladké ničnerobenie v lone nádhernej prírody, s čajom a výhľadom na nezaplatenie. Neskôr sa dovolenkári pochválili aj ďalšou fotkou, na ktorej pózujú ako štyria mušketieri, na ďalšej si už spoločne vychutnávajú pivo.