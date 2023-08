Manželia Adela (42) a Viktor (32) Vinczeovci si to nedávno, tak ako každý rok, namierili do tábora Detský Babylon, ktorého sú už roky súčasťou ako vedúci. Tentoraz však premiérovo vycestovali v trojici. So sebou zobrali aj svojho milovaného chlapčeka. No a prešlo pár dní a rodinka sa znova vybrala na spoločnú dovolenku.

Vincze už odmalička navštevoval spomínaný tábor Detský Babylon a po rokoch sa tam stal vedúcim. Odkedy sa oženil s Adelou, súčasťou tábora sa stala aj ona. A tak si obaja aj toto leto v júli vyrazili plniť povinnosti vedúcich medzi zhruba stovku detí. Tábor mal však pre manželov tento rok úplne iný rozmer. Nevycestovali dvaja, ale traja. Zobrali so sebou aj milovaného chlapčeka, ktorého si koncom minulého roka osvojili. Ešte stále však prechádzajú adopčným procesom.

Manželia Vinczeovci. Zdroj: Instagram Viktor Vincze

S chlapčekom už síce absolvovali výlet na chatu do Nízkych Tatier či k Viktorovým rodičom do Šamorína, no na dlhšej dovolenke s ním boli tentoraz prvýkrát. „Zvládli sme to, myslím si, dobre. Napokon sme neboli v žiadnom zvláštnom prostredí, ale v príjemne chladnejšom prostredí pri lese na strednom Slovensku,” prezradila nám po návrate Adela s tým, že so synčekom im pomáhal Viktorov otec, ktorý bol hlavným vedúcim tábora.

No a pár týždňov po návrate si opäť balili kufre, keď si užili ďalšiu dovolenku v trojici. Okrem malého chlapčeka im však robila spoločnosť Adelina dlhoročná kamarátka a exhovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová a moderátor Bruno Ciberej. No a práve pre túto dovolenku Adela s Viktorom absentovala na stredajšej veľkej letnej média párty Markízy.

