Manželia Adela (42) a Viktor (32) Vinczeovci si to nedávno, tak ako každý rok, namierili do tábora Detský Babylon, ktorého sú už roky súčasťou ako vedúci. Tentoraz však premiérovo vycestovali v trojici. So sebou zobrali aj svojho milovaného chlapčeka. Ako to zvládli?

Vincze už odmalička navštevoval spomínaný tábor a po rokoch sa tam stal vedúcim. Odkedy sa oženil s Adelou Vinczeovou, súčasťou tábora sa stala aj ona. A tak si obaja aj toto leto vyrazili plniť povinnosti vedúcich medzi zhruba stovku detí. Jedným z nich bola napríklad aj dcéra markizáčky Miriam Kalisovej Mia.

Manželia Vinczeovci išli do tábora prvýkrát v trojici. Zdroj: Instagram detskybabylon

Adela s Viktorom sa tam zapájajú do detských hier, rôznych predstavení a decká si ich prítomnosť nevedia vynachváliť. Vinczeová sa už premenila na orientálnu tanečnicu, s Viktorom sa zamaskovali za divé zvieratá z džungle a dokonca sa zahrali aj na pirátov. Tábor mal však pre manželov tento rok úplne iný rozmer. Nevycestovali dvaja, ale traja. Zobrali so sebou aj milovaného chlapčeka, ktorého si koncom minulého roka osvojili. Ešte stále však prechádzajú adopčným procesom.

Hrdý dedko Jozef Banáš počas prechádzky s vnúčikom. Zdroj: Facebook Jozef Banáš

S chlapčekom už síce absolvovali výlet na chatu do Nízkych Tatier či k Viktorovým rodičom do Šamorína, no na dlhšej dovolenke s ním boli tentoraz prvýkrát. Ako sa s tým Adela s Viktorom popasovali? Predsa len to nebola doslova dovolenka, ale obaja tam boli časovo riadne vyťažení a na starosť mali aj ďalšie decká. „Zvládli sme to, myslím si, dobre. Napokon sme neboli v žiadnom zvláštnom prostredí, ale v príjemne chladnejšom prostredí pri lese na strednom Slovensku,“ prezradila nám Vinczeová s tým, že tam mali jednu obrovskú pomoc.

Vinczeovci sú každoročnou súčasťou detského tábora Babylon. Zdroj: Instagram Detský tábor Babylon

„V tábore je hlavným vedúcim Viktorov otec a ten nám dosť pomáhal hlavne v ranných hodinách. V tábore sa totiž nechodí úplne skoro spať, lebo musíme kontrolovať deti,“ povedala nám Adela, ktorá sa teda netají tým, že pomocná ruka manželovho otca im veľmi pomohla. A ako toľko ľudí okolo seba zvládol ich malý poklad, keďže bol v takom živom prostredí prvýkrát? „Myslím si, že je veľmi spoločenský a aj deti si ho veľmi obľúbili. Chodili sa aj núkať, že sa s ním pôjdu hrať,“ dodala Adela.

