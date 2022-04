„Veľká radosť v našej rodine. Ella (dcérka, pozn. red.) je už teta. A hneď to išla aj osláviť a vybehla si do tržnice kúpiť hrášok. Sára, vitaj,” napísala Erika k fotke svojej dcérky, počas nákupu zeleniny. „Tešíme sa. Ella bude mať v rodine parťáčku. Dievčatko sa narodilo mojej neteri. Sára je pravnučka mojej krstnej mamy, ktorá nám v januári zomrela. Škoda, že sa jej nedožila. Je to krásne dievčatko,“ reagovala blondínka pre markiza.sk. Rodine gratulujeme.

