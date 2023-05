Veronika so Sajfom sú hrdí rodičia dcérky a synčeka, s ktorým si to v januári tohto roka poriadne vytrpeli. Ich mladší Šimonko mal vtedy vážne zdravotné problémy a musel byť hospitalizovaný v nemocnici. Krušné obdobie je však za nimi a pyšní rodičia si užívajú svoje dve ratolesti, čo im sily stačia. Obaja sú známi tým, že svoje súkromie pravidelne zdieľajú na sociálnych sieťach – a inak to nebolo ani nedávno, keď sa moderátor Sajfa pochválil, ako už vyrástol ich malý princ. Šimon totiž pred pár dňami oslávil 8 mesiacov. Do tváre ho však zatiaľ neukázali, rovnako ako staršiu dcérku Sáru, no zo záberu aj tak vidieť, že to je riadny fešáčik.

Manželia Sajfa a Veronika. Zdroj: Vaško