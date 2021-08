Po súťaži Miss sa rozhodla, že medzi modelingom a štúdiom sa z nej stane aj letuška na polovičný úväzok. A práve v lietadle sa prvý raz stretla s Júliusom Rezešom. Nie však ako letuška, ale ako cestujúca. „Leteli sme z Košíc do Bratislavy, v podstate som išla do práce,“ priznala pred rokmi a pokračovala: „ Registrovali sme sa, hádzal po mne očkom a ja som si hovorila, že je to naozaj pekný muž.“ Rezešovci uzavreli manželstvo na našom veľvyslanectve v Paríži v prítomnosti trinástich najbližších priateľov, kam leteli ráno z Košíc, a hneď po obrade sadli do lietadla, ktoré ich doviezlo do Cannes na oslavu. „Slávnostný obed sme mali počas letu ako pripomienku na naše zoznámenie a moje polovičné povolanie,“ smiala sa.

V roku 2008 mali svadbu v Paríži. Zdroj: Instagram Eva Rezešová Džodlová

Dnes už majú 12-ročného syna a spoločne oslávili spoločných 13 rokov. ,,Tak na tých 13, pán boh pri nás," napísala Eva k spoločnej fotke s manželom Júliusom Rezešom. ,,Ďuso mladne," reagovali na fotku jej známi.