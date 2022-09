FOTO Manželia Lelkesovci: KAŽDÝ PIATOK žúrujú v Bratislave do rána! Ako to, preboha, zvládajú?

„Každý piatok večer si zájdeme na dobrú večeru, patrí to k nášmu životu, k našej tradícii. A potom, ak je chuť a nálada, zájdeme do dobrého baru, kde sa vieme zdržať až do rána. Ale vždy len raz do týždňa, v piatok,“ zdôrazňuje Juraj Lelkes a dodáva: „Kde na to berieme energiu? Verte mi, každý má problémy, aj ja, aj Sisa. Ja som bol napríklad začiatkom roka na operácii, ale keď má človek silného ducha a optimizmus, dokáže prekonať všetky prekážky.“

Sisa Lelkes Sklovska Zdroj: Archív

Prvý raz pribrzdili až toto leto počas dovolenky v Taliansku, ktorú absolvovali už len vo dvojici a pokojnejšie. Predtým preferovali grécky ostrov. „Po troch Mykonosoch sme prišli na to, že to úplne stačí. Vždy sme tam stretli veľa známych a celá dovolenka bola jeden žúr za druhým,“ vysvetľuje Juraj Lelkes.

