Bývalá tanečnica Ivana Gáborík (35) si s manželom Mariánom Gáboríkom (39) už vyše roka užívajú prvorodenú dcérku Bellu (1). Tá v máji oslávi už dva roky. Dvojica ju pred svetom skrýva do tváričky, no najnovšie sa pochválili záberom, kde ju konečne viac odhalili.

Manželia Ivana a Marián Gáboríkovci sa onedlho stanú rodičmi ich druhého spoločného dieťatka. Novinkou sa pochválili deň pred nedávnymi Vianocami, keď obaja zverejnili video, kde Ivana počas tanca s manželom Mariánom predviedla rastúce tehotenské bruško v obtiahnutých bielych šatách. Manželia si však už necelé dva roky užívajú prvorodenú dcérku Bellu, ktorá im robí najväčšiu radosť.

Známa dvojica ju ale verejnosti do tváre neukazuje, napriek tomu, že obaja pomerne často zverejňujú svoje súkromie na sociálnej sieti. No tomuto je, zdá sa, koniec. Marián sa počas uplynulého víkendu pochválil záberom zo skorých ranných hodín, ktorý zachytáva malú Bellu, ako si prezerá knižku. A ako vidno zo spomínanej fotky, malé dievčatko už riadne vyrástlo. A po takmer dvoch rokoch konečne vidno ich malý poklad viac do tváričky. Wau, a to husté háro...

