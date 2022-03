Dušan a mladá sympatická Karin sa nedávno zosobášili v markizáckej šou. Tá sa točila pred niekoľkými mesiacmi. To, či zostali spolu aj po nakrúcaní, je zatiaľ tajomstvo. Obaja sa však nedávno vybrali spolu do spoločnosti. „Ja som si večer veľmi užila. Milujem tanec a výkony tanečníkov boli neskutočné. Tohtoročná zostava nemá chybu. Kto je váš favorit?“ pochválila sa Karin na Instagrame a priložila aj spoločnú fotku so „ženíchom“ Dušanom.

Manželia Dušan a Karin zo šou Svadba na prvý pohľad. Zdroj: TV MARKÍZA

„Čo sa týka tancovania, ja si rád idem taký ten freestyle niekde na diskotéke, inak mi to veľmi nejde,“ prezradil pre markiza.sk Dušan. „Ale ja s ním nesúhlasím, boli sme raz na hodine čače a išlo mu to celkom dobre,“ doplnila ho Karin, ktorá kedysi ako dieťa tancovala spoločenské tance. „Fandím Jankovi Koleníkovi jednoznačne,“ prezradila blondínka, ktorá sa s Dušanom vôbec prvýkrát objavila v spoločnosti. Ľudia sa ich neustále pýtajú, či sú spolu, no, žiaľ, toto ešte nemôžu nikomu prezradiť, keďže šou momentálne stále beží v televízii.