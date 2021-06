V utorok videli diváci premenu manželského páru Betky a Borisa, ktorých do šou prihlásil ich syn Maťko, keďže vedel, že obaja túžia po zmene. A to nielen po zmene svojho vzhľadu, ale aj na úrovni ich vzťahu – ten už totiž dosť ochladol a pri 12-ročnom synovi a práci, pri ktorej musia často na dlhší čas opúšťať domov, sa im stratená iskra zapaľuje ťažko. Zároveň mal ich syn pocit, že jeho mama Alžbeta sa už takmer vôbec neusmieva, keďže sa hanbí za svoje nepekne vyzerajúce zuby a staré korunky. Boris si zas uvedomoval svoje starnutie tým, že mu v poslednom čase začali všetci navôkol vykať, čo sa predtým nedialo. Ani jeho postava už nebola to, čo kedysi, jeho pivné bruško mu robilo problém aj pri základných pohyboch.

Betka pred premenou. Zdroj: markíza

Alžbeta sa po premene mohla opäť schuti smiať a svetu ukazovať svoj nový žiarivý úsmev. Vyhladená pokožka a operácia viečok jej vrátili mladícku sviežosť, ktorú znovuobjavil aj jej manžel Boris. Ten podstúpil aj náročný a bolestivý zákrok – liposukciu. Okrem toho obaja intenzívne pracovali na sebe a na svojom vzťahu. Museli plniť zložité úlohy, ktoré im zadal ich syn – od romantických prejavov lásky až po skutočne náročné skoncovanie s fajčením. Všetko sa nakoniec podarilo a z Borisa a Alžbety sa opäť stal mladý zaľúbený pár. V čase premeny mala Betka 42 rokov a Boris 46 rokov. Pozrite sa, ako vyzerajú teraz, tri roky od natáčania.

Prečítajte si tiež: