Martina Sabbatini (40) kedysi randila s Borisom Kollárom (56), s ktorým má syna Šimona Heliodora (12). Dnes je šťastne vydatá za strieborného olympionika Roryho (45). Ten má pre jej ex jasný odkaz.

Sabbatini po boku manžela Roryho žiari. Spoločne žijú v luxusnej vile na Floride a ona sníva svoj americký sen. No v čase, keď sa rozišla s Borisom, na lásku zanevrela a prestala dúfať, že sa nájde niekto, kto ju urobí skutočne šťastnou. Nuž, stalo sa. Vďaka ex Kollárovi spoznala lásku svojho života, keď sa vybrala na golf v Miami, kde práve vtedy dovolenkovala so synom na Borisovo pozvanie.

So striebornou medailou. Martina s manželom takýto úspech na olympiáde nečakali. Zdroj: Profimedia

Neskôr sa bližšie spoznávali cez Facebook, po polroku sa znova stretli a preletela medzi nimi povestná iskra. Slovo dalo slovo a zaľúbenci sa na jeseň 2014 zosobášili. Rory je dnes vďačný samotnému Kollárovi. “Rory mu povedal, že mu ďakuje za to, že Boris so mnou nezostal a tým pádom môže mňa mať za manželku. Takže všetko zlé bolo na niečo dobré,“ prezradila Martina s úsmevom na tvári pre markizácku Smotánku.