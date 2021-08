Pre Kristínu Turjanovú bol tento víkend poriadne náročný. Jej manžel sa opäť zranil na pretekoch. Kým pred rokmi nemal nič zlomené, najnovšie ho aj operovali. Hneď potom sa prihovoril fanúšikom.

Turjanová Kristína Zdroj: archív

„Ahojte. Takže taký krátky update z nemocnice tu v Banskej Bystrici. V nedeľu ráno má operovali a všetko je v poriadku. Operácia prebehla super, kľúčna kosť, ako vidíme, je v pohode. Chcel by som sa vám všetkým poďakovať za všetky správy a podporu. Naozaj je super, že na mňa myslíte v tejto situácii. Veľmi si to vážim. Robím všetko pre to, aby som sa čím skôr vrátil na dráhu a makáme. Vidíme sa, pozdravujem,” prihovoril sa športovec z nemocnice. Snáď bude čoskoro fit a v poriadku.

