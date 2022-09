Azda neexistuje nikto, kto by si nepamätal hit z 90. rokov Mandarinka Darinka. Z Paštekovej je už takmer 40-tnička a zo šoubiznisu sa vytratila už dávno. Na jeseň 2021 sa po dlhej dobe ukázala na spoločenskej akcii v Bratislave.

Na snímke je Michaela Pašteková. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Nedávno si zaposmínal aj na spevácku minulosť. “Takto spätne je to spomienkový optimizmus, ale nie (úsmev). V princípe to bola zábava, celé sa to rodilo nejako prirodzene, spontánne, bez nejakého nátlaku, mám veľmi dobré rodinné zázemie, ktoré ma do ničoho nikdy netlačilo. Bolo to také do istej miery nejaké veľké dobrodružstvo. Veľa mi to dalo, aj mi to niečo vzalo, ale v prvom rade to bola zábava,” prezradila ešte v novembri Pašteková pre jojkársky Top Star. Miška žije v Žiline, už 15 rokov učí na škole a píše aj pre mesačník o kultúre. Tri roky pôsobí ako produkčná festivalu divadla a tanca a vrátila sa aj na pódiá.

No a niekdajšia detská spevácka hviezdička Michaela má v živote veľkú novinku. Od tohto víkendu je z nej už vydatá pani. Svoje áno povedala partnerovi, publicistovi, prekladateľovi a prozaikovi, Tomášovi Hučkovi. Ten sa pochválil záberom z ich veľkého dňa na Facebooku. Dvojici srdečne blahoželáme!

