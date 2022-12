Kristína Kocian bola vždy veľmi scestovaná a pred pár rokmi sa dokonca vydala za štúdiom do zahraničia. Nakoniec zakotvila v Nemecku, kde si našla aj lásku svojho života. Jej vyvoleným sa stal volejbalista Adam, s ktorým sa v roku 2019 zasnúbila a v tom istom roku si povedali svoje áno. Žiť ostali na Slovensku, Kika začala moderovať vlastnú kuchársku šou Zdravá maškrta na RTVS, sľubné zamestnanie si našiel aj jej manžel a ich kariéra sa postupne rozbiehala. Keď Kristína skončila vo verejnoprávnej televízii, zamestnala sa ako obchoďáčka v Refresheri, kde pracuje dodnes a mimoriadne sa jej tam darí. V súkromí to však až také ružové nemá. Hoci ešte v auguste pridávala zaľúbené fotky s manželom, už dlhšie sa šuškalo, že prechádzajú veľkou krízou. A tú poslednú už zrejme nezvládnu.

Ešte v júli zverejnili spoločnú zamilovanú selfie. Zdroj: Instagram Kika Kocian

Kristína, svadbu ste mali v roku 2019. Kedy ste začali mať prvú krízu a pocit, že sa začínate jeden druhému vzďaľovať? ,,Veľmi ťažko povedať, mali sme viaceré náročnejšie obdobia, ale vždy sme to zvládli. V čase našej svadby sa udialo viacero vecí naraz – presťahovali sme sa na Slovensko (do jednoizbového bytu), hľadali sme si robotu, Adam skončil s kariérou profesionálneho športovca a potreboval si nájsť nové poslanie. Bolo to náročné, ale zvládli sme to, avšak obdobie, ktorým si prechádzame teraz, je zatiaľ najnáročnejšie, no stále sme schopní racionálne komunikovať a stále sa máme veľmi radi, to sa asi nikdy nezmení."

Kristína a Adam sa vzali v lete v roku 2019. Zdroj: Miro Miklas

Myslíte si, že to môže byť aj tým, že máte úplne odlišnú prácu? ,,Nemyslím si, že by bola prekážkou odlišnosť našej práce, ale prekážkou určite môže byť čas do nej investovaný. Obaja sme veľmi ambiciózni mladí ľudia a je prirodzené, že chceme našu prácu robiť naplno. Dovolím si tvrdiť, že sa nám obom veľmi darí v pracovnej oblasti. Adam sa vo svojej práci našiel a vypracoval sa už skutočne dosť vysoko. Uzavrel niekoľko úspešných spoluprác so slovenskými športovcami a spoločnosťami a v rámci mentálneho tréningu sa neustále vzdeláva a posúva ďalej. Som naňho pyšná a vždy mu budem fandiť, pretože je to neuveriteľný „dríč“."

