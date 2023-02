Malachovskej dcéra Kristína neprežíva práve najlepšie obdobie, o čom sme prvýkrát písali už v decembri. „S manželom Adamom sme od seba, bývame oddelene. Relatívne pravidelne sa stretávame, sme v kontakte, ale nenazvala by som to, že sme sa k sebe vrátili, ale ani sme sa nerozviedli. Je to také hluchšie obdobie...“ prezradila nám nedávno Kristína, ktorá sa vzápätí otvorila a priznala, čo bolo príčinou krachu ich manželstva.

Moderátorka Kristína Kocian s manželom. Zdroj: Emil Vaško

„Asi nie je žiadne tajomstvo, že on by deti veľmi chcel a ja som sa tak ešte nevidela. V stave, v akom som teraz, to ani nevidím. Povedala som mu, že chápem, že chce deti, ale ja aktuálne nie som na tej vlnovej dĺžke a neviem mu to splniť. Toto jednoznačne beriem na seba, lebo on ich vyslovene chcel a ja som to jednoducho nedala,“ povedala otvorene.

No a prešlo pár dní a Kristína sa vybrala za životným dobrodružstvom do ďalekej Tanzánie. „Sny sa majú plniť! Dobrodružstvo sa začína,“ pochválila sa Kristína na sociálnej sieti, kde zverejnila zábery z letiska a vrch Kilimandžára.