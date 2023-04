Kocian prežíva náročné obdobie. S manželom má prechádzať obrovskou krízou. „Sama bývam od 1. novembra a viac-menej od leta sme boli na tom zle. Bolo to postupné a boli to veľmi náročné chvíle, noci, dni. Stále to je veľmi náročné! Zakaždým, keď sa s ním stretnem, plačem. Stále sa máme radi, aj sa budeme mať radi. Nie sme voči sebe zatrpknutí, nemáme voči sebe nenávisť, práve naopak. Ako ľudia sme sa nesklamali, možno ako partneri nie sme pre seba stvorení,” prezradila nám Kristína na konci januára tohto roku.

Malachovskej dcéra Kristína Kocian. Zdroj: Instagram Kristína Kocian

Odvtedy prešlo pár týždňov, Kocian bola medzičasom sama na dobrodružnej dovolenke či na výlete v Ríme. A práve odtiaľ zverejnila pár záberov a fanúšikom sa zverila o súkromí. „Trošku zo súkromia. Nebudem klamať, posledné mesiace neboli jednoduché… a ešte nejaký čas ani nebudú. Ale je to v poriadku, je to súčasť procesu. Aktuálne prechádzam dosť veľkými zmenami a čas, ktorý trávim sama so sebou, sa pre mňa stal dosť veľkou prioritou. Čo ma privádza k otázke: Skúšali ste niekedy len tak ,vypadnúť'? Aby ste boli sami so sebou? Alebo som v tom sama? Pridávam pár fotiek z môjho nedávneho pobytu v Ríme… veď lebo… La dolce vita,” napísala na sociálnej sieti. A pozornému oku neunikol fakt, že Kristína si zmenila meno na svojom profile. Už tam nemá Kika_Kocian, ale Kika_Malach.



