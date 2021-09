Markéte totiž stačilo iba pár hodín na to, aby sa do Pítra bezhlavo zamilovala. Neustále sa po ňom vešia, vyžaduje od neho objatia, bozky a je naozaj ako prísavka. A to, pochopiteľne, Pítrovi prekáža a snaží sa jej vyhýbať. A to je dôvod, prečo kráska zakaždým reve a mrnčí ako malé decko. „Ty si tak strašne hlúpučká a naivná,” odkazujú jej diváci. „Bože, toto je jedno rozmaznané urevané decko,” reagujú ďalší.

Markéta iba vkuse revala. Zdroj: tv markíza

Jej pozíciu vo vzťahu s Pítrom však ohrozili aj dve nové krásky, ktoré prišli do šou zamiešať karty, tzv. Bombshells. Gabriela totiž od začiatku hovorila, že Pítr sa jej páči najviac a Markéta už tušila, že jej vzťah sa môže čoskoro rozpadnúť. No a keď došlo k novému párovaniu, Gabriela a Simona si mohli ako prvé vyberať svojich partnerov. Simona sa priklonila k Petrovi a Gabriela k Pítrovi. Keď od neho Markéta odchádzala, do Gabriely nahnevane drgla. No a potom si začali vyberať zvyšné dievčatá chlapci. Na ocot nakoniec ostala práve umrnčaná Markéta. ,,Pozrite sa ľudia, ja som tu išla s tým, aby som sa preslávila a zarobila si. V živote by som nečakala, že sa tu zamilujem. A možno aj preto som bola taká, aká som bola. Mrzí ma, že nám to nevyšlo. A je pravda, že asi som sa už aj trošku preslávila a možno som si už aj zarobila," reagovala Markéta.