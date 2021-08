Karin Majtánová (47) sa v roku 2011 rozviedla. A hoci by si niekto mohol myslieť, že na lásku zanevrela, do cesty jej prišiel sympatický Peter, do ktorého sa až po uši zaľúbila. A v sobotu si konečne povedali svoje áno. Okrem najbližšej rodiny a priateľov pozvala na svadbu aj niekoľko známych tvárí, no čo sa jej kolegýň z RTVS týka, prišla iba Soňa Müllerová (59). Prečo?

Karin a Peter na svoj veľký deň dlho čakali. Najprv čakali na nulitu Petrovho cirkevného sobáša a neskôr im plány zmarila aj pandémia. No dočkali sa. Posledný augustový víkend si konečne povedali vytúžené áno. Obrad sa konal v evanjelickom kostole v Bratislave. Zablahoželať im prišla speváčka Marcela Laiferová, kaderník Igor Novosad s manželkou, módna návrhárka Rebecca Justh, bývalá hlásateľka Nora Beňačková či vdova po legendárnom hercovi Ladislavovi Chudíkovi pani Alena.

Medzi poslednými hosťami dorazila štýlovo nahodená Soňa Müllerová. Z Dámskeho klubu však bola jediná. Andrea Chabroňová a Iveta Malachovská sa neukázali ani v kostole a ani na hostine. Pred dvomi rokmi sa písalo, že kolegyne z Dámskeho klubu si nerozumejú tak, ako by chceli, a preto sa televízia rozhodla, že vytvorí nové dvojice. Odvtedy sa na obrazovke spolu objavujú Karin Majtánová so Soňou Müllerovou a Iveta Malachovská s Andreou Chabroňovou. Podľa informácií z prostredia relácie, ktoré sa k nám vtedy dostali, za všetko mohli údajné nezhody medzi Karin a Andreou. „S dievčatami to oslávim potom, keď sa začne vysielať. Mali už nejaké povinnosti. Niekto zdravotné a niekto iné. Veď vieme. Oznámenie dostali a aj všetko, ale dopredu sme sa dohodli, že to bude takto,” reagovala nevesta Karin Majtánová. Čo na to Malachovská a Chabroňová? “Neprišla som, kvôli zdravotným dôvod. Ešte stále chodím o barliach. Kaji aj Peťovi prajem všetko najlepšie a veľa veľa lásky,” napísala nám Iveta Malachovská. “Moju neúčasť na svadbe sme si s Kajou vopred odkomunikovali s tým, že to spolu oslávime dodatočne. V každom prípade sa s ňou veľmi teším a želám len to najlepšie,” reagovala Chabroňová.

Svadba Karin Majtánovej a Petra Kremnického v Bratislave. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Po omši, ktorá trvala 30 minút, mladomanželia vyšli z kostola a hostia na nich hádzali ryžu ako vo filme. Napriek tomu, že začalo pršať, Karin s Petrom boli vysmiati od ucha k uchu. Svadobná hostina sa následne konala vo vychýrenej reštaurácii na brehu Dunaja. Zo známych tvárí na ňu prišli iba Müllerová a Novosadovci.

Prečítajte si tiež: