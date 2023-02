Na Markíze odštartovala nová kuchárska šou Na nože. Šéfkuchár Martin Novák navštívil taliansku reštauráciu v Šamoríne. Keď zbadal ich hrubý jedálny lístok, takmer skolaboval. No to ani zďaleka nebolo všetko...

Špičkový šéfkuchár Martin Novák zavítal do talianskej reštaurácie v Šamoríne, kde sa pokúsil majiteľovi Tiborovi nabrať nový vietor a opäť docieliť, aby sa k nim vrátili návštevníci. Keď si sadol za stôl a do rúk sa mu dostal ich jedálny lístok, doslova mu to vyrazilo dych. V ponuke mali 136 jedál. ,,Čo toto je?? Ponukový list na dovolenku? 35 druhov pízz. Wau... To som nevidel ešte. 136 jedál na jedálnom lístku. Prečo???" chytal sa Martin neveriacky za hlavu. ,,Misa Bela Italia, pražský kurací rezeň... Ideme do talianskej reštaurácie a dáme si pražský rezeň... Orientálne soté! Primavera hamburger," rehotal sa šéfkuchár z toho, čo zbadal v ich ponuke. ,,Takže máme fúzie kuchýň... americkú a taliansku. Super. Snehulienkin sen... No mňa drbne," neprestával sa čudovať Martin.

Takto sa Martin tváril, keď v talianskej reštaurácii dostal pražský rezeň. Zdroj: TV Markíza

Martin si objednal bruschettu, paradajkovú polievku, Snehulienkin sen, taliansky hamburger, misa bela italia a špagety carbonara. ,,Snehulienkin sen... Toto do reštaurácie rozhodne nepatrí. Toto je skôr Snehulienkina nočná mora. Špagety carbonara? Cestoviny rozvarené... A orientálne soté? To mi vybilo dych. Čo to spravili toto??? Orientálne mäso je kuracie mäso s lečom," zhnusene reagoval Novák. ,,Každé jedlo v jedálnom lístku je moje decko a za každým si stojím," kričal po kuchyni majiteľ Tibor keď videl, ako sa Martin tvári. Ďalší šok prišiel, keď mu priniesli taliansky hamburger. ,,Taliansky hamburger je s čím prosím vás?" opýtal sa šéfkuchár čašníka. ,,Vyprážaný syr tam je," odpovedal a Martin spustil obrovský rehot.

Šéfkuchár Martin Novák sa pri niektorých jedlách nestačil čudovať. Takto sa tváril pri ochutnávaní bruschetty. Zdroj: TV Markíza

Vzápätí majiteľovi poriadne vyčistil žalúdok. Tibor sa však neustále ohradzoval tým, že jeho jedlá ľuďom chutia. ,,Ľudia to ľúbia. Chodia na to. Strašne veľa toho predávame. A toto nie je talianska reštaurácia. Keď máme v ponuke pizzu, dal som našej reštaurácii preto taliansky názov," obhajoval sa majiteľ. ,,Ale toto sme sa vrátili do roku 1992, to môžeš nazvať U babičky," šokovane reagoval Martin. ,,Ale tak príde rodinka s babičkou, tak si dá Snehulienkin sen. Mali sme aj Rómea a Júliu," pokračoval Tibor. Nakoniec sa tvrdohlavý majiteľ predsa len nechal obmäkčiť a varenie prenechal svojmu synovi. Ten Martinovi pripravil famózne rizoto, z ktorého ostal úplne ohromený. ,,Vymyslel som rizoto z lesných hríbov, s parmezánom a s hovädzím mäsom," predstavil svoje nové jedlo majiteľov syn Dávid. Na konci relácie Tibor oznámil, že po novom zredukuje jedálny lístok, zmení jedlá, do kuchyne pustí svojho syna a začnú variť moderne. Martin ich nový jedálny lístok doplnil o typické talianske jedlá a skvelé dezerty ako Tiramisu, Profiteroles a Panna cotta alla fragola. A realita?

,,Zo zvedavosti som si túto reštauráciu pozrel a majú zaradené opäť všetky jedlá v ponuke cez rezne a hamburgery až po mäsá na smotane, milión jedál, ktoré okolo talianskej kuchyne ani nešli. Takže bolo to buď celé hrané alebo sa vrátili do starých koľají veľmi rýchlo," napísal Andrej. ,,Tešil som sa, že si u nich dám dezert Profiteroles. Na jedálnom lístku ho však už nemajú, ale môžete si dať somloi halušky," ozvali sa ďalší ľudia. ,,Po relácii som si pozrela, ako zmenili jedálny lístok a nič nezmenili. Stále sa držia svojich otrepaných receptov. Smutné, že si nedajú povedať a nechcú sa posunúť vpred. Ale komu niet rady, tomu niet pomoci," napísala Elena.