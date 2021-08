Kalisová si získala mnoho fanúšičiek na sociálnej sieti vďaka tomu, že rada varí, pečie, vyrába rôzne veci a natáča z toho videá. Okrem toho radí iným ženám a v poslednom čase sa vrhla aj na duchovno. Oblieka sa ako šamanka, dala si spraviť dredy, riadi sa podľa fáz mesiaca a zúčastňuje sa na mnohých rituáloch. No svojím najnovším počinom doslova šokuje. Vytvorila špeciálny priestor pre ženy, ktorý sa používal v dávnej minulosti. Jej Červený stan je miesto, kde by sa mali cítiť bezpečne. O čo vlastne ide?

Kalisová tvrdí, že má dredy robené špeciálnou formou a keď bude vysielať, nebude ich vôbec vidieť. Zdroj: Instagram M. K.

„S touto myšlienkou som sa pohrávala už asi pred tromi rokmi, keď som hľadala ideálne miesto pre ženy. Také, že keď tam vstúpia, budú mať pocit, že sú v úplne inom svete. Je to podľa biblického filmu. Ženy, aj keď bývali s mužmi a deťmi, mali vždy postavený jeden červený stan určený iba pre ne. Tam si rozprávali príbehy o predkoch, odovzdávali si vedomosti, znalosti o bylinkárstve. Chodili do stanu rodiť, menštruovať, oddychovať. Cez spln sa tam stretávali. Keď som ja bola v situácii, že som potrebovala objať, pomohli mi iné ženy. Aj vďaka nim som vtedy vedela ľahšie zvládať svoje smútky,” zdôvodnila v magazíne Emma dôvod, prečo začala organizovať takéto ženské stretnutia.

Mirka Kalisová Zdroj: Instagram.com/miriam.kalisova

K mongolskej jurte sa však dostala úplnou náhodou. „Raz z ničoho nič mi napadlo zatelefonovať kamoške Markéte, či sa môžeme stretnúť. Povedala mi, že večer ide ku kamarátke do záhrady a že sa môžem pridať. Keď som vošla do záhrady, zbadala som pred sebou tú jurtu a nazrela do nej. Hneď som vedela, že tu chcem robiť svoje Červené stany. A odvtedy sa stretávame,“ vysvetľovala ďalej. „U nás v Červenom stane ideme viac do hĺbky a často preberáme veci, o ktorých nevedia ani ich najlepšie kamarátky. Hoci sa tam ženy väčšinou vidia prvýkrát, panuje tam bezpečie a dôvera. To je na tom mieste magické,“ ozrejmila Miriam, ktorá opísala aj kúsok z ich rituálu.

„Snažíme sa stretávať vždy počas splnu a novu. Spln Mesiaca funguje tak, že zosilňuje všetky naše emócie a všetko, čo sa nám deje alebo nás trápi. Keď si šťastná, aj počas splnu budeš šťastnejšia, ak sa cítiš smutná, smútok sa zvýrazní. Ak si to žena uvedomí, napíše si na papierik, čo by na sebe v najbližšom období chcela zmeniť a vylepšiť. A tieto papieriky potom hodíme do vatry, ktorú si založíme,“ opísala Miriam ich stretnutia s tým, že mnoho ľudí sa slova rituál stále desí. „Už aj to, keď ideš do kostola, keď niekomu blahoželáš, sfukuješ sviečky, je rituál. Problém je, že sme si z generácie na generáciu odovzdávali obavy z toho byť iná. V období, keď sa upaľovali čarodejnice, sa smrťou trestala akákoľvek odlišnosť. Myslím si, že nastal čas s tým skončiť. Rituálov sa vôbec netreba báť,“ odkazuje ľuďom.

Počas novu ženám hovorí, aby priniesli to, čo ich už v živote brzdí. Nech sa s tým vedome rozlúčia. „Baby nosia hocičo. Rôzne symbolické putá, ktoré ich držia v minulosti. Tieto veci potom hodíme do ohňa so slovami ‚púšťam zo života a ďakujem‘,“ opísala ďalší rituál. Jej Červený stav navštevujú nielen mladé dievčatá, ale aj staršie ženy a svoje miesto si tam našli i právničky, sudkyne či študentky.

