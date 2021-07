Humorista Milan Lasica (†81) zomrel 18. júla na výročnom koncerte Bratislava Hot Serenaders. Počas záverečnej klaňačky odpadol na javisku a napriek obrovskej snahe záchranárov sa ho už nepodarilo oživiť. Jeho manželka Magda Vášáryová tak z minúty na minútu prišla o človeka, s ktorým bola vyše 40 rokov. Bývalá politička sa napriek obrovskému smútku musela vrátiť naspäť do pracovného kolotoča.

Rodina sa s Milanom Lasicom tri dni po jeho smrti rozlúčila v bratislavskom krematóriu. Na tajnom pohrebe sa zúčastnili len najbližší príbuzní a hŕstka priateľov. Rozlúčka pre verejnosť sa zatiaľ nekonala, no riaditeľ Štúdia L+S by rád niečo rozganizoval neskôr. Vdova Vášáryová sa k smrti manžela vyjadrila až deň po jeho pohrebe. „V mene našej rodiny by som chcela poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám v týchto dňoch poslali veľké množstvo kondolencií a podelili sa s nami o osobné spomienky zo stretnutí s mojím manželom Milanom Lasicom,“ povedala Vášáryová. Doplnila, že spoluúčasť verejnosti na ich smútku a prejavenie obdivu voči manželovej práci počas 60 rokov jeho angažovanosti v prospech slovenskej kultúry zmiernili ich žiaľ. „Veľmi oceňujeme, že ste pochopili naše prianie rozlúčiť sa s ním v kruhu našej rodiny,“ dodala.

Milan Lasica a Magda Vášáryová. Zdroj: Archív NMH

Týždeň po pohrebe sa však už musela Magda vrátiť do práce. V stredu zavítala do Brna, kde ako predsedníčka spolku Živena začína spolupracovať na nových projektoch."Úžasná Magda Vášáryová je prezidentkou 150 rokov starého slovenského ženského spolku Živena. Dnes sme sa stretli spolu s Barborou Atomovou a dohodli sme sa na spolupráci, ktorá je historicky daná, na vzkriesení 150-ročného moravského ženského spolku VESNA. A začíname tým, že Magda sa stane členom novej rady riaditeľov," objavilo sa na Facebook profile Magdy Vášáryovej. Na jej tvári však stále vidieť obrovský žiaľ a bolesť za milovaným manželom.

Mohlo by vás zaujímať: