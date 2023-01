Spisovateľka a dcéra Magdy Vášáryovej Hana Lasicová si tetu Anku, ktorá sa starala o jej mamu Magdu a tetu Emíliu, pamätá iba trochu, no jej odkaz chcela zanechať ďalším generáciám. Preto ešte pred 10 rokmi napísala román Slúžka o tom, ako sa odstrkované dievča z Banskej Štiavnice pretĺkalo životom v prvých rokoch služby ešte za Rakúsko-uhorskej monarchie.

Sestra Magdy Vášáryovej Emília Vášáryová. Zdroj: KATARÍNA HARŠÁNYOVÁ

Krátko potom, ako v roku 2013 vyšla spomínaná kniha, sa Hane Lasicovej ozvala známa režisérka a scenáristka Mariana Čengel Solčanská, ktorá má na konte úspešné filmy Únos či Sviňa. „Knihu som čítala, keď som bola tehotná, a veľmi ma dojala. Hana bola z prominentnej rodiny a dôverne poznala veľa známych ľudí. Napísala knihu o slúžke citlivo a emotívne,“ povedala Solčanská. Slovo dalo slovo a začalo sa pracovať na filme. Anka sa stala ústrednou hrdinkou rovnomenného filmu plného českých a slovenských hereckých hviezd. Dej je životom reálnej Anky a sčasti je aj fiktívny.

Krst knihy "Slúžka" v Bratislave. Na snímke Marko Igonda, Mariana Čengel Solčanská, Zuzana Smatanová, Gabriela Belopotocká a Hana Lasicová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Snímka sa do kín dostane už o pár dní a práve pri tejto príležitosti autorka knihy Hana Lasicová vydala jej druhé knižné vydanie. Krstilo sa pred pár dňami v jednom z bratislavských kníhkupectiev. „Je to príbeh pestúnky mojej mamy. Meno je pravé a aj služba druhým ľuďom sedí. Tieto ženy však o sebe veľmi nerozprávali. Zostalo tam pre nás veľa otáznikov. Bol to niekto, kto veľmi nerozprával, skrýval sa doma a háčkoval. S mamou sme si až neskôr uvedomili, že to bol asi niekto v autistickom spektre – toto zostalo zachované v knihe aj vo filme. Anka bola skromná a odstrkovaná žena, a keby toto vedela, že vznikne kniha aj film, asi by ju to veľmi zaskočilo,“ priblížila nám Hana. „Uvidíme, či to prijme Štiavnica, či sa budeme môcť v Štiavnici ešte ukázať,“ poznamenala Magda Vášáryová, ktorá pochádza zo Štiavnice.

15-ročnú Anku, ktorú vo filme stvárňuje herečka Dana Droppová (známa z filmu Sviňa), sa ocitá vo vile vysokopostaveného rakúsko-uhorského úradníka. Tam začne bojovať s rovnako starou dcérou z panskej rodiny, ale ich antipatia časom prerastie do romantického vzťahu. Ako Hana sama priznala, zápletka skrsla v hlave jej otca Milana Lasicu. Ten navrhol, aby to bol príbeh dvoch žien. Súhlasila s tým hneď? „Dala som mu prečítať synopsu a opýtala sa ho, či by nemohol robiť dramaturga, on si to prečítal a povedal, že je to dobré. Opýtala som sa ho, čo by tam zmenil, a navrhol, čo keby ten vzťah nebol medzi mužom a ženou, ale medzi ženou a ženou. Hneď som to pochopila a volala som s tým Marianne,” povedala nám Hana.

Ako si na pestúnku spomína Magda Vášáryová? „Prvé dva roky si na ňu nepamätám, lebo som mala iba 6 týždňov, keď k nám prišla. Ale čím ďalej, tým viac sa mi to vynára. Ona ma naučila všetko, čo má žena vedieť. Naučila ma variť, a to aj veľmi zložité jedlá, ako je šodó – šľahané víno so žĺtkom, čím sa pôvodne polievali dukátové buchtičky, nie ako tie dnešné s pudingom. Naučila ma ťahať štrúdle. Bola u nás doma denne, okrem nedele, do mojich 12 rokov. Potom už len vtedy, keď bolo treba robiť veľké pranie, žehlenie alebo keď sme mali veľkú návštevu a bolo treba pomáhať," prezradila nám herečka a pokračovala: „Keď som mala 16 rokov, odišla som z domu, potom som ju vídavala už len občas. Ale do jej smrti sme boli v kontakte. Na jej pohrebe som nebola, lebo som akurát vtedy niekde niečo točila. No moja mama bola. Boli sme s ňou v podstate do konca života."

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE >>