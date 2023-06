Úspešná kariéra jej nezaručila, že jej osobný život bude ako z rozprávky. Kamila Magálová (72) je jedna z našich najznámejších herečiek, no život jej nadelil niekoľko prekážok, ktoré by mnohé ženy položili na kolená. Jednou z nich bol aj rozvod. Ona sa však s ničím nepára, s úsmevom vykračuje cestou života a je spokojná. Čo jej však v živote chýba, je láska.

Osud Kamily Magálovej nebol ľahký. V detstve ju poznačil náhly odchod otca od rodiny, čo spôsobilo psychické problémy u jej mamy. Kamilu to poznačilo natoľko, až si povedala, že jej deti si niečím podobným nikdy nebudú musieť prejsť. „Deti cítia negatívnu energiu, všetko sa to na nich prenáša. Ja som vydržala 42 rokov, ale mala som to celé utnúť už skôr," povedala v podcastovej relácii Ľudskosť s Barborou Marekovou.

Kamila Magálová si užíva čas, ktorý trávi sama so sebou. Zdroj: Profimedia

Herečka bola viac ako štyri desaťročia vydatá za Slavomíra Magála, s ktorým má dve deti, Danielu a Martina. Rozvod, ktorý prišiel v roku 2012, nepatril k tým najnenápadnejším. Jej exmanžel ju v tom čase obvinil, že na príčine je ona. „Hodil to na mňa, že som sedela s nejakým kolegom v aute. Rozlúčili sme sa, dali sme si pusu. Pritom dva roky predtým on mal známosť, sám sa mi priznal,“ prezradila vtedy Kamila.

Kým sa Magál po ich rozvode opäť oženil a stihli sa mu narodiť dve deti, Kamila je stále bez oficiálneho partnera. Pošuškávalo sa, že herečka mala mať bližší vzťah s kolegom Mariánom Geišbergom, ktorý nás však v roku 2018 opustil.

Na snímke Marian Geišberg počas galavečera národných filmovych cien Slnko v sieti pred pár rokmi. Zdroj: archív

„Som sama. Nežijú so mnou ani deti, ani vnúčatá. Keď však občas počúvam moje kamarátky, ktoré majú doma manželov, tak si len tak ľahnem na gauč a poviem si, ako mi je vlastne dobre," smiala sa herečka. Na otázku moderátorky, či má chuť na vzťah, alebo to už definitívne zabalila, odpovedala Kamila otvorene: „Poviem pravdu, chýba mi láska. Mám ju od detí a vnúčat. Ale chýba mi to objatie, to pochopenie, ten cit, že ma niekto potrebuje a je rád so mnou."

