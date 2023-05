Šok z nečakaného a príliš skorého odchodu Dana Heribana stále pretrváva. Jeho priatelia, kolegovia, ale aj obdivovatelia oplakávajú neskonalý talent, ktorým hudobník a herec oplýval.

Iba málo umelcov dnešnej doby vyniká v toľkých smeroch a v takej miere, ako to dokázal on. Aj na tomto tvrdení sa zhodli jeho hereckí kolegovia. A keďže Dano bol súčasťou mnohých projektov, resp. na viacerých už prisľúbil svoju účasť, nad mnohými z nich teraz visí otáznik.

Keďže "Danova postava" sa objaví aj v ďalšej sérii originálnej talianskej verzie, počítalo sa s ním aj u nás. Zdroj: TV Markíza

Ide napríklad o najväčší divadelný festival v Martine s názvom Dotyky a spojenia, koncerty či divadelné a seriálové výroby. S jeho účinkovaním sa počítalo aj v mimoriadne úspešnej Druhej šanci, kde stvárňoval postavu primára psychiatrie, Erika Hatinu. Podľa informácií televízie Markíza, táto postava z deja zmiznúť nemala, a tak sa prirodzene naskytá otázka, ako budú ďalej postupovať.

"Seriál Druhá šanca plánujeme robiť a Danko bol neoddeliteľnou súčasťou tohto seriálu, boli sme dohodnutí, že bude s nami robiť aj ďalšiu sériu. Je to naozaj veľká strata, my v tejto chvíli ešte len zvažujeme, čo s tým spravíme. Je to licencovaný formát, takže tá postava je tam, pravdepodobne to budeme musieť zmeniť, " povedala šéfproducentka seriálovej tvorby TV Markíza Alexandra Dubovská.