FOTO Luxusné BÝVANIE Rytmusa a Jasminy: NEUVERÍTE, aké OBROVSKÉ ZVIERA majú rovno v obývačke!

Šťastná rodinka Jasmina, Rytmus a ich synček Sanel si už užívajú vianočnú náladu. V dome sa im to len tak hemží výzdobami, no nebol by to raper, aby nad ostatnými nevynikal niečím skutočne špeciálnym.