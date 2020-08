LUXUSNÉ BÝVANIE Rezešovcov: Načo chodiť do wellnessu! Pozrite na ich vírivku v OBÝVAČKE

Je to už 18 rokov, čo mala Eva Rezešová Džodlová (35) na hlave korunku pre najkrajšiu Slovensku roku 2002. Krátko na to sa dala dokopy s tenistom Dominikom Hrbatým (42), no vzťah jej stroskotal, aby sa potom neskôr mohla vydať za milionára Júliusa Rezeša (50). A s ním si doma užíva poriadny luxus, o čom presvedčili už viackrát a najnovšie i teraz.