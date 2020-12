Herec a moderátor Maroš Kramár (61) má plné ruky práce. Okrem toho, že sa pravidelne objavuje v rôznych reláciách, má vlastné Divadlo vo veži. To, že sa mu v tom darí, je jasné pri pohľade na jeho vozový park. Drahé autá zdobí reklama na jeho ateliér. No niekedy stoja v ceste nevinným chodcom.

Marošovi Kramárovi sa s Divadlom vo veži veľmi darilo a počas sezóny mával vždy vypredané. No s príchodom koronakrízy to také ideálne nie je. Aj samotný herec si musí dávať pozor na financie. „Musím si zaklopať, mám nejaké zásoby. Ja by som tiež veľmi znervóznel, keby som nevedel, z čoho mám žiť. Takže ja s inými súcitím. Je to veľmi ťažké. Tiež už mám nervy, je to dlho. Mám výdavky a nemám skoro žiadne príjmy,“ prezradil herec nedávno v jojkárskom Top Stare. No pri pohľade na jeho vozový park, dom pri jazere a televízne projekty, v ktorých sa objavuje, to snáď také vážne nebude.

Maroš Kramár. Zdroj: instagram M.K.

Mal by si však dávať pozor na to, ako on alebo jeho zamestnanci parkujú v meste. Naposledy jeho zaparkovné auto s reklamou na dverách znemožnilo plynulý priechod chodcov a mamičiek s kočíkmi. Či sa to podarilo priamo Kramárovi, alebo len niekomu, komu požičal auto, sa nám do uzávierky zistiť nepodarilo.