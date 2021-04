Zdena totiž v rámci skrytej kamery nachytala kurátora zámku v Pezinku, kde prišla predstaviť hriešne drahý zreštaurovaný obraz. Ako však popíjala vínko, omylom ho pomaľovala. Mladíka oblial pot, a takmer na mieste skolaboval. A práve to ju neskôr veľmi trápilo. „Ísť do takéhoto formátu je veľmi ošemetné, pretože si tam sám za seba a mladý muž a aj tá pani si naozaj mysleli, že buď som opitá, alebo mi šibe. Bolo to ťažké udržať, pretože som videla, ako on chudák sa odkrvuje a aj potom, keď sa to prezradilo, že ide o skrytú kameru, tak bol na infarkt ešte asi hodinu. Veľmi nepríjemné bolo to pre mňa potom,” priznala v Teleráne s tým, že zo začiatku do tejto šou ani nechcela ísť.

Zdena Studenková spôsobila kurátorovi šok. Zdroj: tv markíza

„No veľmi dlho som váhala. Som za každú zábavu, ale to je presne o tom, že vedome niekoho nachytávaš a ubližuješ mu, lebo tým ľuďom som ubližovala, to bolo jasné. A vedela som, že niektorí ľudia to môžu prijať veľmi ťažko, a to nerada robím. Nebolo to pre mňa veľmi príjemné, bránila som sa tomu,” dodala.