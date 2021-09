Nemala ešte ani šestnásť, keď sa to stalo a otec dieťaťa ju okamžite opustil. Ibaže to zďaleka nebolo to najhoršie. ,,Dcéru som mala v 16-tich. Tesne po 16-ke som porodila. Dcéru som rok a pol kojila, nikde som nechodila, oco ma nikde nepustil, dal mi to riadne vyžrať, ale samozrejme nemala som nič proti tomu. Prvýkrát ma pustil von bez dcéry keď mala asi trištvrte roka, že choď sa zabaviť, lebo videl, že sa naozaj starám. Ale dobre som to zvládla, len tehotenstvo bolo dosť komplikované," otvorila sa Luna pred duelom.

Luna vyrozprávala svoj strašný životný príbeh. Zdroj: TV Markíza

,,Jej otec sa zachoval, ako sa zachoval. Keď som mu povedala, že som tehotná, tak ma opustil. Vyhrážal sa mi, že ma dá dokopať do brucha, aby som potratila. Nahováral ma na rôzne drogy, ani krvnú skupinu mi nechcel dať. Odvtedy som na ňu bola sama a tak to je doteraz. On ju nikdy nevidel, iba platí alimenty. Ona za to nemôže a určite má veľa otázok a keď som jej povedala, že pokojne mu môže napísať na Facebooku, tak už ako 6-ročná mi povedala, že prečo by to robila, keď ma opustil, keď som ju čakala," dodala Luna, ktorá podala v aréne fantastický výkon a na Farmu sa vrátila.

