Lukáš Hoffmann (44), statný potetovaný holohlavý chlapík, sa do povedomia dostal vďaka viacerým jojkárskym seriálom. Zahral si bachara v seriáli Odsúdené, Maslákovho pomocníka v seriáli Panelák či v Mafstory. V minulosti mal problém s drogami, no z bahna sa vyhrabal a čistý bol dlhých dvanásť rokov. V roku 2018 však opäť spadol na totálne dno a skončil na ulici. Na tej je stále... Podobný problém má však riešiť aj niekdajšia česká hviezda.

Lukyho minulosť je všetkým dobre známa. Prvýkrát sedel vo väzení za vydieranie v roku 2003, druhýkrát uňho našli drogy a problémy pokračovali ďalej. V roku 2004 skončil za mrežami nielen za vykradnutie auta, ale na krku mal aj 25 ďalších obvinení z rôznych trestných činov. No chcel sa polepšiť. To sa mu aj podarilo a napokon dostal možnosť ukázať sa na televíznej obrazovke ako príležitostný a celkom obstojný herec. Spolu a partnerkou a dvomi deťmi si spokojne, šťastne a bez problémov žili v Bratislave. Žiaľ, spokojné roky v kruhu rodiny a bez závislosti sú preňho momentálne už len minulosťou. Luky v roku 2018 skončil na ulici.

Lukáš Hoffman v čase, keď sa mu ešte darilo. Zdroj: Miroslav Miklas

„Posledných 12 rokov som tvrdo abstinoval. Nebral som drogy, nepil som nič, čo môže vyvolať akúkoľvek závislosť. Šiel som si svoje, ale po rokoch som začal zabúdať na to, že som bol, vlastne som závislý, lebo táto choroba je do konca života, a začal som brať veci tak, že už je všetko normálne. Tým, že som veľa športoval, spôsoboval som si rôzne zranenia a tým, že mám 42 rokov, sa tie zranenia stále obnovovali. No a stalo sa mi zase jedno, na chrbtici. Chodil som po lekároch, fyzioterapeutoch, ozdravných tréningoch. Vyhýbal som sa medikamentom, ale bolesť už bola taká neznesiteľná, že som bol nútený dať si lieky, ktoré sú pre závislého ohrozujúce. Vedel som, že možno sa mi závislosť znova spustí už po užití prvej tabletky, ale podľahol som," povedal v tom čase Hoffman pre týždenník Život.

Lukáš Hoffman alias Luky v čase, keď hrával v jojkárskych seriáloch. Zdroj: Robo Homola

„Drogy si nikdy nejdeš kúpiť náhodou. Toto všetko sú len ospravedlňovačky, vo finále je to o tom, že som to vlastne chcel urobiť, pretože moje hranice padli, ja som si povedal, že nemám silu a nemá zmysel to zachraňovať a je úplne jedno, či to budem, alebo nebudem brať,“ šokoval v roku 2018 svojou úprimnosťou Lukáš Hoffmann, ktorý odvtedy žije na ulici, prespáva na lavičke v meste alebo sa poneviera v bratislavskom Pentagóne. Najnovšie ho odfotil reportér týždenníka Plus SEDEM DNÍ. S kamarátom sedel na tráve na čerpačke na Brnianskej ulici v Bratislave a niečo majstrovali. Medzi rozsypanými vecami, ktoré boli okolo nich, boli notebook, mobily, okuliare, kolobežka, nejaká kozmetika i dámska kozmetická taštička, lieky, predlžovačky či nabíjačky, ktoré si doniesli v taške a ruksaku.

Kedysi z nich ženy šaleli. Blondiak Martin Kocián sa však vybral zlou cestou. Zdroj: archív

Pod článkom sa ozvalo mnoho ľudí, ktorí Hoffmana úprimne ľutovali, keďže vidieť niekoho, koho takto drogy zničia, je naozaj smutné. ,,Neviem, či jeho mama ešte žije, ale toto ju dostane, veľmi, veľmi mu pomáhala po x-týkrát, snáď sa vzchopí, veď recidíva u závislých nie je nič nové, ja mu držím palce, má deti, ženu, má pre koho žiť," napísala čitateľka. ,,Jemu to tak vyhovuje, aj som sa s ním rozprával a pre neho to bol len film, sám my povedal, že z feťáka, ako bol pred tým, on už normálny človek nebude, sám povedal, že to bola len otázka času," reagoval čitateľ Matúš. Reakcia ďalších čitateľov hovorí úplne za všetko. ,,Videla som ho pred týždňom. V skutočnosti vyzerá ako vetchý zlomený starček. Brutálne vychudnutý, bez akejkoľvek iskry a samozrejme v spoločnosti feťákov. Takto žije roky. Je mi ľúto, že z toho pekla nevie nájsť cestu von," podelila sa o svoj zážitok pani Daniela. Ozval sa však aj čitateľ, ktorý priznal, že zo známych ľudí nie je Hoffman jediný, kto takto skončil. ,,Pamätáte si Martina Kociána, speváka kapely Lunetic? To je ten istý prípad. Stretavám ho v Prahe na ulici, ako žobre!" šokoval čitateľ. Martin Kocián patril svojho času medzi najžiadanejšie idoly v Čechách a na Slovensku. Ako člen chlapčenskej formácie Lunetic mal totiž davy obdivovateliek. Aj on mal na konte drogovú minulosť a viacero škandálov. Aj napriek tomu mu ale kolegovia dali druhú šancu. Tú však premhral. Kvôli viacerým komplikáciám a nespoľahlivosti kapela s Martinom nadobro skoncovala.