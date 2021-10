Zdravotné problémy postihli aj známeho speváka. Keďže chce viac športovať, musel ísť pod nôž. ”Čaká ma operácia kolena. Teším sa na ňu, lebo to znamená, že budem môcť už čoskoro začať opäť športovať (oproti tomu, ak by som to neriešil a operáciu odmietol),” napísal Lukáš na sociálnej sieti.

Lukáš Adamec je v nemocnici. Zdroj: Instagram @lukyadamec

Ako prezradil rodák z Košíc pre nemocnicu, v ktorej podstúpil operáciu, stalo sa mu to počas športovania. „Jazdil som na wakeboarde a zle som dopadol. Keďže nohy sú zapnuté vo viazaní, pri páde išlo telo do inej strany ako nohy,“ vysvetlil hudobník, ktorý nevyhnutnú operáciu absolvoval v stredu 27. októbra 2021. „Zákrok trval približne hodinu, v úplnom poriadku by som mal byť tak za deväť mesiacov, ale plánujem to zvládnuť za tri,“ povedal s úsmevom Adamec. Snáď bude čoskoro v poriadku.