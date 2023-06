FOTO Ľudia neverili vlastným očiam: Po Bratislave sa prechádzala TÁTO nádherná slávna ŽENA

Pavlína Pořízková (58) meno, ktoré možno nie každému niečo hovorí. Ide o bývalú českú topmodelku, ktorá sa v roku 1988 ako tvár značky Estée Lauder stala jednou z najlepšie platených modeliek sveta. Okrem toho zabŕdla aj do herectva. Ako 9ročná odišla žiť s rodičmi do Švédska. Neskôr pre modeling cestovala po celom svete a dlhé roky žije v USA. Aktuálne zavítala na Slovensko, kde prišla pokrstiť svoju knihu. My sme ju prichytili v uliciach nočnej Bratislavy.