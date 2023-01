Skúšali to v minulosti, skúšajú to aj teraz. Lucie Vondráčková (43) neustále dostáva ponuky na fotenie z pánskeho magazínu. Ona sa však nepovažuje za výnimočnú krásavicu, a tak to odmieta.

Vondráčková v marci oslávi 43 rokov, no ani v tomto veku nemá núdzu o ponuky na fotenia. A dokonca ani na tie odvážnejšie! „Každú dekádu mi volajú z pánskeho magazínu, že vraj teraz letia MILF-ky a ja som sa vraj dostala do tejto kategórie. Ale myslím si, že tu je veľa krajších a výstavnejších tiel, takže tým to prenechám,“ zverila sa Vondráčková v relácii Superchat. Kto jej telo v týchto dňoch najviac rozmaznáva, je jej nový priateľ, o 18 rokov mladší zápasník MMA Zdeněk Polívka.

Lucie Vondráčková Zdroj: https://www.instagram.com/p/CTzmuC2Mbqa/

„Je to fajn. Keď je človek doma v pohode, tak môže odvádzať dobrú prácu a je to zharmonizované,“ podotkla Lucie k svojmu vzťahu. O svojom súkromí však nerada rozpráva. „Nedávam fotky na Instagram, pretože mi došlo, že tým, čo dávajú najviac fotiek a sú šťastní, zrazu príde krach a neodráža to realitu,“ vysvetlila speváčka s tým, že v týchto veciach je zdržanlivá.